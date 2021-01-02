В Казахстане отменили смертную казнь

2 января, 2021, 12:06

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни

Об этом сообщает официальный сайт президента Казахстана .

Токаев подписал закон, который ратифицирует протокол к международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Каждая страна, присоединившаяся к протоколу должна принять меры для отмены смертной казни.

В сентябре 2020 года протокол, направленный на отмену смертной казни, подписал постоянный представитель Казахстана при ООН. Позже документ одобрили обе палаты парламента страны. Казахстанский Конституционный суд при этом уточнял, что страна оставит за собой право воспользоваться казнью в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления военного характера.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2003 году ввел мораторий на смертную казнь. Его указом исполнение приговоров о смертной казни было приостановлено, но судам было запрещено приговаривать к ней. В качестве альтернативного наказания в стране ввели пожизненное заключение.

Напомним, 20 сентября 2020 Казахстан подписал протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленный на отмену смертной казни.

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