В Днепре продают особняк Брежнева

2 января, 2021, 20:00

Дом на Крутогорном спуске, 1 в Днепре - культурная достопримечательность местного значения

Но Приватбанк, которому принадлежит здание, это не признает, а также не хочет подписывать охранный договор, передает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание Наше місто.

Более того, финучреждение намерено продать дом, в котором жил Леонид Брежнев и другие партийные деятели советской эпохи.

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По оценке экспертов, если на месте особняка появится новострой, цена квадратного метра там будет начинаться от $ 2 тыс.

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