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Espreso.tvЭкономикаВ Беларуси резко увеличили налогообложения мобильных операторов

В Беларуси резко увеличили налогообложения мобильных операторов


фото: crackberry.com
С 1 января 2021 года в Беларуси повысили ставки налога на прибыль для оператора по обязательному предоставлению универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи - с 18% до 30%

Изменения введены обновленным Налоговым кодексом Республики Беларусь, передает Еспресо.TV .

"С целью принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19 установить, что с 1 января 2021-го до 1 января 2023 года операторы сотовой мобильной электросвязи, а также назначенный в соответствии с законодательством оператор обязательного предоставления универсальных услуг электросвязи на территории Республики Беларусь уплачивают налог на прибыль по ставке 30 процентов", - говорится в тексте документа.

  • Следует отметить, что в настоящее время в Беларуси функцию свободных медиа выполняют телеграмм-каналы, запущенные в связи с началом мирной общедемократической революции и усиления цензуры.
  • Во время массовых протестных акций власть блокирует работу мобильной связи.
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