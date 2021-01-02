В Беларуси резко увеличили налогообложения мобильных операторов
2 января, 2021, 16:28
С 1 января 2021 года в Беларуси повысили ставки налога на прибыль для оператора по обязательному предоставлению универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи - с 18% до 30%
Изменения введены обновленным Налоговым кодексом Республики Беларусь, передает Еспресо.TV .
"С целью принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19 установить, что с 1 января 2021-го до 1 января 2023 года операторы сотовой мобильной электросвязи, а также назначенный в соответствии с законодательством оператор обязательного предоставления универсальных услуг электросвязи на территории Республики Беларусь уплачивают налог на прибыль по ставке 30 процентов", - говорится в тексте документа.
- Следует отметить, что в настоящее время в Беларуси функцию свободных медиа выполняют телеграмм-каналы, запущенные в связи с началом мирной общедемократической революции и усиления цензуры.
- Во время массовых протестных акций власть блокирует работу мобильной связи.