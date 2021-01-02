Украинцы Кипра получили своего священника

2 января, 2021, 15:41

По благословению главы УГКЦ Святослава иеромонах Студийского устава Василий Захарусь следующие два года будет заботиться об украинцаї греко-католиках на Кипре

Священник будет жить в Никосии - одном из двух городов острова, где сконцентрирована большая часть украинской общині. Также много украинцев живут в Лимассоле, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент информации УГКЦ.

Иеромонах ранее неоднократно посещал Кипр на праздники и оказывал духовную опеку нашим прихожанам. Такие пастырские визиты отец Василий начал еще в 2014 году.

"Я неоднократно посещал остров Кипр по приглашению наших верующих. Я понимаю духовные потребности наших общин в этой стране. Наши люди там ждут и требуют своего пастыря, но я не ожидал, что такое служение предложат мне. Сознавая эти потребности, я принял поручение возглавить наши общины на острове Кипр", - пояснил церковнослужитель.

Священник рассказал, что планирует проводить богослужения в Никосии и Лимассоле - в храмах, которые готовы предоставлять украинцам марониты.

Он также выразил желание посетить украинцев в Пафосе и на Северном Кипре, узнать о духовных потребностях украинцев на острове и по возможности дать всем необходимую пастырскую опеку.