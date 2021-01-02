Суд отклонил еще один иск с требованием пересмотреть результаты выборов в США

2 января, 2021, 10:29

Суд в штате Техас отклонил иск республиканца Луи Гомерта с требованием пересмотреть результаты президентских виборов в США

Об этом сообщает CNN .

Иск, в случае его удовлетворения, позволил бы вице-президентом США Майк Пенса решать, какие голоса выборщиков учитывать при подсчете.

Судья Джереми Кернодл решил, что иск не обоснован. Как он отметил в постановлении, жалоба истцов на то, что голоса выборщиков в поддержку Джо Байдена были законные, а суть вопроса не касается непосредственно вице-президента США и не может быть решена указанным способом.

Отмечается, что судья Джереми Кернодл был выдвинут на должность действующим президентом США Дональдом Трампом в 2018 году.

Напомним, 2 января американский Конгресс преодолел вето президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет, в котором заложены $ 250 млн на военную помощь Украине

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо