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Espreso.tvМирСтарейший человек мира празднует 118-летие

Старейший человек мира празднует 118-летие


фото: Getty Images
Старейший человек мира - японка Кане Танака - отмечает 118-й день рождения

Об этом сообщает NHK .

Сегодня Кане Танаци исполнилось 118 лет. Она родилась в городе Фукуока 2 января 1903 года.

Женщина сейчас живет в заведении по уходу за пожилыми людьми. Его сотрудник рассказал, что она захлопала в ладоши после поздравления с днем рождения.

Танака почти не было шансов встретиться со своими родственниками из-за пандемии коронавируса. Но в заведении говорят, что у нее хорошее здоровье, кушает женщина трижды в день и занимается спортом.

Танака любит шоколад, газированные напитки и увлекается математикой. Она говорит, что планирует оставаться здоровым до 120 лет.

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