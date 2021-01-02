Старейший человек мира празднует 118-летие
2 января, 2021, 13:26
Старейший человек мира - японка Кане Танака - отмечает 118-й день рождения
Об этом сообщает NHK .
Сегодня Кане Танаци исполнилось 118 лет. Она родилась в городе Фукуока 2 января 1903 года.
Женщина сейчас живет в заведении по уходу за пожилыми людьми. Его сотрудник рассказал, что она захлопала в ладоши после поздравления с днем рождения.
Танака почти не было шансов встретиться со своими родственниками из-за пандемии коронавируса. Но в заведении говорят, что у нее хорошее здоровье, кушает женщина трижды в день и занимается спортом.
Танака любит шоколад, газированные напитки и увлекается математикой. Она говорит, что планирует оставаться здоровым до 120 лет.
- Напомним, 19 сентября 2020 года Кане Танака в возрасте 117 лет и 261 день стала самым старым человеком , когда-либо жила в Японии.
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