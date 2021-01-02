SpaceX заключила с Пентагоном контракт на $ 150 млн

2 января, 2021, 14:27

Компания SpaceX заключила с Пентагоном контракт на $ 150 на запуск 28 спутников

Об этом сообщает Space News .

По этому контракту, Пентагон планирует отправить на орбиту 20 спутников для обеспечения связи и 8 - для предупреждения о ракетных пусках.

SpaceX запустит эти спутники с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Они будут готовы к выходу на орбиту в конце 2022 года.

В Пентагоне заявили, что выбирали SpaceX, поскольку компания предлагает лучшую цену, четкий график запусков и уже успешно выполняла военные заказы.

Напомним, 19 декабря 2020 компания SpaceX по заказу Пентагона успешно вывела на орбиту разведывательный спутник .

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