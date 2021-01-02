Шотландия обретет независимость и вернется в Евросоюз, - глава правительства

2 января, 2021, 19:10

Шотландская первый Министр (неофициально - премьер) Никола Старджен выразила надежду на то, что ее страна обретет независимость и присоединится к Европейскому Союзу

Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном в субботу, 2 декабря 2021 года, на официальном сайте Шотландской национальной партии, информирует Еспресо.TV .

По ее словам, Брекзит противоречит воле большинства шотландцев.

"Брекзит случился против воли большинства жителей Шотландии, в самый неподходящий момент, в разгар пандемии и экономического спада, поэтому они теперь будут в меньшей безопасности, а их право на работу, учебу и проживание в других частях Европы будет ограничено".

В частности, пострадают студенты, ведь Шотландия отныне не будет участвовать в европейской программе студенческого обмена Erasmus.

Кроме того, в Шотландии сейчас проживают 230 тыс. людей из разных стран Европы.

"Они являются частью нас, они являются нашими друзьями и семьей, и мы действительно хотим, чтобы они остались", - добавила Стерджа.

Таким образом, получение собственной государственной независимости и присоединение к ЕС на правах полноценного участника отныне станет, как считает она, шотландским приоритетом.

"Как независимый член Европейского союза, Шотландия могла бы быть партнером и выстраивать мосты - не только мост к построению более сильной экономики и более справедливого общества, но и мост взаимопонимания между ЕС и Великобританией", - утверждает Старджен.

Напомним, 1 января 2021 года Великобритания официально вышла из состава Евросоюза.

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