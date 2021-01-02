Промоутер назвал потенциальных соперников Ломаченко

2 января, 2021, 09:12

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, с кем может встретиться украинский боксер в следующем поединке

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Боба Арума, выбор следующего соперника Василия Ломаченко будет зависеть от того, останется ли украинец в легком весе (до 61 кг), вернется во вторую полулегкую категорию (до 59 кг).

"Я собираюсь поговорить с ним и послушать, чего он хочет. Хочет ли он остаться в легком весе, или спуститься во второй полууулегкий вес, что для него не проблема. В 59 у нас будет победитель боя Берчельт - Вальдес, у нас есть Шакур Стивенсон, у нас целый отличный подбор бойцов 59 кг. или он останется в 61 кг, и мы можем поставить его против одного из молодых "пушек"- Девина Хейни или Джервонты Дэвиса. Это будет хороший бой. Посмотрим. Мне нужно узнать, чего хочет Лома ", - сказал Арум.

Василий Ломаченко, кроме легкого веса был чемпионом мира в категориях до 57,2 кг и 59 кг.

Украинец в октябре 2020 потерял титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Теофимо Лопеса.

Напомним, 28 декабря поражение Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса признали главной сенсацией 2020 .

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