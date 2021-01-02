После "слива" маршрута кортежа Путина уволили начальника дорожной полиции Москвы

2 января, 2021, 21:38

В Москве с должности главы Госавтоинспекции (ГИБДД) уволили полковника полиции Юрия Дроганова

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, который уточнил, что в отставку Дроганов был отправлен указом президента РФ, информирует Еспрессо.TV.

Что именно стало причиной увольнения, не уточняется, однако 31 декабря стало известно, что руководство центра МВД, отвечающего за передвижение Владимира Путина и других высокопоставленных политиков, передавало информацию об их передвижении через чаты в WhatsApp, в нарушение требований безопасности.

Как говорится на сайте ведомства, временно исполняющим обязанности главы ведомства по Москве Алексей Диокин.

Дроганов занимал эту должность с 2019 года, а на руководящих позициях в МВД работал с 1996 года, то есть почти 25 лет.

"Telegram канал "ВЧК-ОГПУ" связал увольнение Дроганова с нарушениями в передаче секретных сведений о передвижении политиков через мессенджер WhatsApp. Однако прямых доказательств того, что отставка полковника произошла именно из-за утечки, нет, а официально причина увольнения не называется. В материале о кортеже фамилия Дроганова также не упоминается", - отмечает по этому поводу русская служба RFI.

Напомним, 31 декабря "Би-би-си" выпустила расследование о спецбатальоне МВД России, занимающемся обеспечением безопасности передвижения первых лиц государства. По данным журналистов, работа водителей и сопровождающих организовывалась через чаты в WhatsApp - туда ежедневно передавались данные о номерах машин, маршрутах и экипажах сопровождения. Согласно инструкции, эти секретные сведения должны передаваться по специальной связи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb