Помпео встретился с белорусским политологом, которого связывают с Тихановскими
Фотография встречи обнародована на официальном твиттере главы внешнеполитического ведомства США, передает Еспресо.TV . .
"Шклярова незаконно удерживали в Беларуси в течение трех месяцев. Благодаря большим командным усилиям Государственного департамента США, специального представителя президента США Роджера Карстенз и наших команд в Киеве, Минске и Вашингтоне, его привезли домой в октябре 2020 года", - отметил Помпео.
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Белорусские СМИ называют Шклярова неформальным советником Сергея и Светланы Тихановских в начале президентской кампании-2020 в Беларуси.
Режим Лукашенко считал, что это именно Шкляров научил белорусскую оппозицию "жить" в соцсетях.
Справка
Шкляров, как и Тихановский, родом из Гомеля.
Учился политологии в Германии. Работал на выборах в ФРГ и США.
Женат на американке.
Имеет гражданство Соединенных Штатов.
- 1 февраля 2020 Помпео лично общался с Лукашенко в Минске.
- В медиа потом появилась информация, что во время их встречи речь шла об обеспечении Беларуси нероссийской нефтью и возможность Лукашенко "красиво уйти" после выборов 9 августа.
- Весной 2020 года, до своего незаконного задержания на стадии сбора подписей в статусе потенциального кандадата в президенты, Тихановский имел высокий рейтинг доверия избирателей. После ареста штаб объединенной оппозиции решил зарегистрировать кандидатом его жену, профессиональную переводчицу с английского и немецкого языка Светлану Тихановскую.
- По оценке международного сообщества, на выборах победила Тихановская.
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