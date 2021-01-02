Помпео встретился с белорусским политологом, которого связывают с Тихановскими

2 января, 2021, 19:51

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео встретился с политконсультантом белорусского происхождения Виталием Шкляровым и его семьей

Фотография встречи обнародована на официальном твиттере главы внешнеполитического ведомства США, передает Еспресо.TV . .

"Шклярова незаконно удерживали в Беларуси в течение трех месяцев. Благодаря большим командным усилиям Государственного департамента США, специального представителя президента США Роджера Карстенз и наших команд в Киеве, Минске и Вашингтоне, его привезли домой в октябре 2020 года", - отметил Помпео.

Читайте также: В Беларуси готовят специальный закон, согласно которому будут сажать за бело-красно-белый флаг

Белорусские СМИ называют Шклярова неформальным советником Сергея и Светланы Тихановских в начале президентской кампании-2020 в Беларуси.

Режим Лукашенко считал, что это именно Шкляров научил белорусскую оппозицию "жить" в соцсетях.

Справка

Шкляров, как и Тихановский, родом из Гомеля.

Учился политологии в Германии. Работал на выборах в ФРГ и США.

Женат на американке.

Имеет гражданство Соединенных Штатов.

1 февраля 2020 Помпео лично общался с Лукашенко в Минске.

В медиа потом появилась информация, что во время их встречи речь шла об обеспечении Беларуси нероссийской нефтью и возможность Лукашенко "красиво уйти" после выборов 9 августа.

Весной 2020 года, до своего незаконного задержания на стадии сбора подписей в статусе потенциального кандадата в президенты, Тихановский имел высокий рейтинг доверия избирателей. После ареста штаб объединенной оппозиции решил зарегистрировать кандидатом его жену, профессиональную переводчицу с английского и немецкого языка Светлану Тихановскую.

По оценке международного сообщества, на выборах победила Тихановская.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb