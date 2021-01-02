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Espreso.tvМирОт коронавируса умер предстоятель Элладской церкви

От коронавируса умер предстоятель Элладской церкви


фото: credo.press
Предстоятель Элладской церкви митрополит Серафим умер в 61-летнем возрасте от коронавирусной инфекции

Об этом сообщает Credo.Press .

Иерарх Элладской Архиепископии митрополит Касторийский Серафим, у которого оказался положительный результат на COVID-19, умер от последствий коронавирусной инфекции.

В начале декабря в 61-летнего митрополита Серафима обнаружили COVID-19, он лечился в 424-м военном госпитале армии Греции.

Местоблюстителем Касторийскои митрополии назначен митрополита Гревенского Давида.

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