От коронавируса умер предстоятель Элладской церкви

2 января, 2021, 11:09

Предстоятель Элладской церкви митрополит Серафим умер в 61-летнем возрасте от коронавирусной инфекции

Об этом сообщает Credo.Press .

Иерарх Элладской Архиепископии митрополит Касторийский Серафим, у которого оказался положительный результат на COVID-19, умер от последствий коронавирусной инфекции.

В начале декабря в 61-летнего митрополита Серафима обнаружили COVID-19, он лечился в 424-м военном госпитале армии Греции.

Местоблюстителем Касторийскои митрополии назначен митрополита Гревенского Давида.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо