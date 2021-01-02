От коронавируса умер предстоятель Элладской церкви
2 января, 2021, 11:09
Предстоятель Элладской церкви митрополит Серафим умер в 61-летнем возрасте от коронавирусной инфекции
Об этом сообщает Credo.Press .
Иерарх Элладской Архиепископии митрополит Касторийский Серафим, у которого оказался положительный результат на COVID-19, умер от последствий коронавирусной инфекции.
В начале декабря в 61-летнего митрополита Серафима обнаружили COVID-19, он лечился в 424-м военном госпитале армии Греции.
Местоблюстителем Касторийскои митрополии назначен митрополита Гревенского Давида.
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