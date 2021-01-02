От COVID-19 умерла волонтер Александра Тарасова
2 января, 2021, 14:05
От коронавируса умерла волонтер и оперная певица Александра Тарасова
Об этом сообщила волонтер Лилия Блохина в facebook.
По ее словам, бывшая начальница управления по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики, глава правления благотворительных фондов "Крылья феникса" и "Вернись живым" и оперная певица Александра Тарасова умерла от коронавируса.
"Грусть, боль ... Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", - написала Блохина.
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