От COVID-19 умерла волонтер Александра Тарасова

2 января, 2021, 14:05

От коронавируса умерла волонтер и оперная певица Александра Тарасова

Об этом сообщила волонтер Лилия Блохина в facebook.

По ее словам, бывшая начальница управления по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики, глава правления благотворительных фондов "Крылья феникса" и "Вернись живым" и оперная певица Александра Тарасова умерла от коронавируса.

"Грусть, боль ... Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", - написала Блохина.

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