 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоОт COVID-19 умерла волонтер Александра Тарасова

От COVID-19 умерла волонтер Александра Тарасова


фото: facebook
От коронавируса умерла волонтер и оперная певица Александра Тарасова

Об этом сообщила волонтер Лилия Блохина в facebook.

По ее словам, бывшая начальница управления по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики, глава правления благотворительных фондов "Крылья феникса" и "Вернись живым" и оперная певица Александра Тарасова умерла от коронавируса.

"Грусть, боль ... Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", - написала Блохина.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2021 суббота

1 января, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать