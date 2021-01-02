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Espreso.tvОбществоНовая руководительница ОБСЕ совершит свой первый визит в Украину

Новая руководительница ОБСЕ совершит свой первый визит в Украину


фото: Reuters
Новая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде совершит свой первый зарубежный визит в страну

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в facebook.

По ее словам, Линде посетит Украину уже в январе.

"Символично, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украине. Ожидаем ее в Киеве уже в этом месяце. Рассчитываем, что этот визит будет важным поводом действующей председателя ОБСЕ увидеть воочию последствия длительной вооруженной агрессии и временной оккупации российской Федерацией части территории Украины ", - написала Джапарова.

Она добавила, что Украина возлагает надежды на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы. В ходе визита планируется детально обсудить аспекты ее реализации.

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