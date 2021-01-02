Неизвестный напал на экс-главу Черновицкого облсовета Мунтяна. Появилось видео

2 января, 2021, 18:14

В сети появилась видеозапись нападения на бывшего главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна

Материал обнародовала газета Молодой буковинец, передает Еспресо.TV.

"Видно, что инцидент произошел на автозаправочной станции", - отмечает издание.

В частности, человек, похожий на Мунтяна, вышел из своего автомобиля, после чего к нему подошел неизвестный мужчина.

Он несколько раз ударил мужчину, похожего на Мунтяна, по лицу, и покинул место происшествия.

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