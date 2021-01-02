На Житомирщине с автодороги слетела "семерка". Есть погибшие

2 января, 2021, 16:49

Утром 1 января у деревни Парипсы Попильнянского района Житомирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

В результате столкновения автомобиля с деревом погибли двое молодых мужчин, впоследствии в больнице скончался еще один, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на областную полицию.

Предварительно известно, что около 8:50 водитель автомобиля ВАЗ-2107, 20-летний местный житель, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и выехал с дороги в кювет, где произошло столкновение с деревом.

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В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 21-летний местный житель, погибли на месте происшествия. Еще двух пассажиров, жителей этого же села в возрасте 34 и 35 лет, госпитализировали в Попельнянскую райбольницу. К сожалению, через несколько часов младший из мужчин скончался в реанимационном отделении.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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