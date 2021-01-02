На Ровенщине произошел пожар в пассажирском поезде

2 января, 2021, 14:49

В Ровенской области произошел пожар в пассажирском поезде Николаев - Ивано - Франковск - Рахов

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области в facebook.

Сообщение о возгорании в поезде на станции Радивилов поступило по спецлинии "101" 2 января в 10:40. Возгорание произошло в кузове в районе мотор-компрессора редуктора.

Поезд насчитывал 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

Всех пассажиров эвакуировали сотрудники полиции совместно с сотрудниками железной дороги. Жертв и пострадавших нет.

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