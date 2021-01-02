На границе с Польшей задержали нелегалов из Турции

2 января, 2021, 19:33

Четырех иностранцев, которые намеревались нелегально попасть в страны ЕС в новогоднюю ночь, задержал пограничный наряд отдела "Рава-Руска" на Львовщине

Об этом передает Еспресо.TV .

"О подозрительных чужаках, которые появились ночью в пограничье и направлялись в сторону границы с Польшей, сообщил в подразделение Госпогранслужбы участковый инспектор. Группа реагирования быстро задержала группу мужчин. Задержанные оказались гражданами Турции, которые имели с собой документы", - об этом сегодня 2 января 2021 года, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и принятия в отношении нарушителей правового решения и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).

Также устанавливаются детали правонарушения. Предварительно стало известно, что в Украину путешественники прибыли в установленном порядке - через авиационные пункты пропуска во Львове и Киеве.

Справка

В прошлом году за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины пограничники задержали более 900 нелегальных мигрантов.

Из них более 220 человек задержаны именно на границе с Польшей, более 200 - на украинско-словацкой границе, 175 - на украинско-молдавской, 120 - на украинско-румынской, более 70 - на границе с РФ.

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