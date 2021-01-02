На границе с Польшей задержали нелегалов из Турции
Об этом передает Еспресо.TV .
"О подозрительных чужаках, которые появились ночью в пограничье и направлялись в сторону границы с Польшей, сообщил в подразделение Госпогранслужбы участковый инспектор. Группа реагирования быстро задержала группу мужчин. Задержанные оказались гражданами Турции, которые имели с собой документы", - об этом сегодня 2 января 2021 года, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Иностранцев доставили в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и принятия в отношении нарушителей правового решения и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).
Также устанавливаются детали правонарушения. Предварительно стало известно, что в Украину путешественники прибыли в установленном порядке - через авиационные пункты пропуска во Львове и Киеве.
Справка
В прошлом году за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины пограничники задержали более 900 нелегальных мигрантов.
Из них более 220 человек задержаны именно на границе с Польшей, более 200 - на украинско-словацкой границе, 175 - на украинско-молдавской, 120 - на украинско-румынской, более 70 - на границе с РФ.
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