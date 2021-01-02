На Буковине собака испугалась салютов и прыгнула в колодец: животное спасли

2 января, 2021, 15:20

В Черновицкой области спасатели достали из колодца собаку, которая прыгнула туда, испугавшись фейерверков

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Черновицкой области.

Отмечается, что первого января диспетчер службы спасения получила сообщение, что в селе Острица Герцаевского района в колодце находится собака.



"Как выяснилось, собака, испугавшись фейерверков и прячась от них, прыгнула в колодец. Глубина колодца достигала 26 метров. Местные жители обратились к спасателям за помощью, чтобы достать собаку. На место происшествия были направлены спасатели спасательного отделения группы спасательных и верхолазных работ аварийно-спасательного отряда. С помощью специального оборудования спасатели спустились в колодец и подняли собаку наверх", - говорится в сообщении.