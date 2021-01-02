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Espreso.tvМирКонгресс США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет с военной помощью Украины

Конгресс США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет с военной помощью Украины


фото: Reuters
Американский конгресс преодолел вето президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет, в котором заложены $250 млн на военную помощь Украине

Об этом сообщает Reuters .

Вето Трампа на пакет законов по оборонного бюджета страны на 2021 преодолел Сенат США. Ранее аналогичное решение приняла Палата представителей.

В поддержку законопроекту проголосовали более двух третей членов Палаты представителей и Сената, что позволило преодолеть вето президента.

Согласно законопроектом на оборону планируется выделить $740 млрд. На военную помощь Украине предусмотрено $250 млн.

  • Напомним, 23 декабря Трамп ветировал военный бюджет США на 2021, который включает военную помощь Украине и санкции против РФ, в том числе расширенные санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

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