Добыча нефти в РФ упала до десятилетнего минимума

2 января, 2021, 18:42

Объем добычи сырой нефти и конденсата в России в 2020 году сократился на 8,6% по сравнению с 2019-м и составил 512,68 млн тонн. Этот показатель стал минимальным за последние 9 лет и приблизился к десятилетнему минимуму - в 2010 году он составил 512,3 млн. Объем добычи газа за прошлый год снизился на 6,2%

Статистику приводит "Интерфакс" со ссылкой на данные структуры министерства энергетики РФ, передает Эспрессо.TV со ссылкой на русскую службу Радио Свобода.

"Добычу сократили в прошлом году все крупные участники нефтяного рынка. Среднесуточный показатель зафиксирован на уровне 10,27 млн баррелей с учетом поправки на високосный год", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным Bloomberg, в 2019 году Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период - 568 млн тонн нефти и конденсата. Среднесуточная добыча тогда составила 11,25 млн баррелей в сутки. Такой показатель был достигнут несмотря на соглашения с Организацией стран - экспортеров нефти о сокращении добычи.

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