Добыча нефти в РФ упала до десятилетнего минимума
Статистику приводит "Интерфакс" со ссылкой на данные структуры министерства энергетики РФ, передает Эспрессо.TV со ссылкой на русскую службу Радио Свобода.
"Добычу сократили в прошлом году все крупные участники нефтяного рынка. Среднесуточный показатель зафиксирован на уровне 10,27 млн баррелей с учетом поправки на високосный год", - отмечается в сообщении.
При этом, по данным Bloomberg, в 2019 году Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период - 568 млн тонн нефти и конденсата. Среднесуточная добыча тогда составила 11,25 млн баррелей в сутки. Такой показатель был достигнут несмотря на соглашения с Организацией стран - экспортеров нефти о сокращении добычи.
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