 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоДепутат Николаевского облсовета поздравил избирателей с Новым годом портретом Путина

Депутат Николаевского облсовета поздравил избирателей с Новым годом портретом Путина

Невенчанный с Медведчуком
Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невинчаный, что входит в депутатскую корпуса областного совета Николаевщины на Новый год разместил у себя странице изображение Владимира Путина

Сообщение появился в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года, рассказывает Еспрессо.TV.

Невенчанный написал "С Новым годом!" и приобщил фото телевизора во время новогоднего обращения президента РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать