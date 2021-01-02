Депутат Николаевского облсовета поздравил избирателей с Новым годом портретом Путина

2 января, 2021, 22:25

Невенчанный с Медведчуком

Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невинчаный, что входит в депутатскую корпуса областного совета Николаевщины на Новый год разместил у себя странице изображение Владимира Путина