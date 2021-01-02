Депутат Николаевского облсовета поздравил избирателей с Новым годом портретом Путина
2 января, 2021, 22:25
Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невинчаный, что входит в депутатскую корпуса областного совета Николаевщины на Новый год разместил у себя странице изображение Владимира Путина
Сообщение появился в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года, рассказывает Еспрессо.TV.
Невенчанный написал "С Новым годом!" и приобщил фото телевизора во время новогоднего обращения президента РФ.
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