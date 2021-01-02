1 января на фронте: оккупанты 9 раз нарушили режим тишины

2 января, 2021, 08:09

1 января российские оккупационные войска совершили девять обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки. Здесь противник применил против наших защитников минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Также по направлению населенного пункта Яковлевка было визуально обнаружено БПЛА противника типа "квадрокоптер", который был сбит после пересечения линии разграничения.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельно выстрелы из стрелкового оружия был зафиксирован и неподалеку Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Новолуганское враг использовал стрелковое оружие.

По многочисленным обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 2 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

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