Закон о бесплатном питании для детей погибших защитников Украины вступил в силу

1 января, 2021, 14:19

С 1 января вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины