 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЗакон о бесплатном питании для детей погибших защитников Украины вступил в силу

Закон о бесплатном питании для детей погибших защитников Украины вступил в силу

С 1 января вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины

Закон закрепляет норму, согласно которой государственные и коммунальные сады, школы, учреждения профессионального или профессионального перед высшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших украинских военных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 января, 2021 пятница

31 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать