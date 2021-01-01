Закон о бесплатном питании для детей погибших защитников Украины вступил в силу
1 января, 2021, 14:19
С 1 января вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины
Закон закрепляет норму, согласно которой государственные и коммунальные сады, школы, учреждения профессионального или профессионального перед высшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших украинских военных.
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