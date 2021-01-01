ВМС ожидают американские патрульные катера Mark VI через два года, - Неижпапа
Об этом командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Подписан контракт на строительство, ведь их передадут новыми. Надеемся, через два ближайших года первая партия дойдет до ВМС Украины", - сообщил контр-Алексей Неижпапа.
Командующий ВМСУ отметил, что сейчас катера типа "Айленд" проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение.
"В январе наши украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будет проводиться доподготовка на борту", - добавил Неижпапа.
Как сообщается, ВМС уже полностью определились с системами вооружения, которые будут устанавливаться как на Mark VI, так и на "Айлендах".
Также сообщается, что "Айленд" придут в Украину в течение следующего первого полугодия.
В то же время контр-адмирал отметил, что в январе в ВМС ждут ответа британских коллег по строительству восьми ракетных катеров для флота.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо