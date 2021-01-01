В первый день нового года российские войска обстреляли позиции ООС шесть раз. ВСУ открыли огонь в ответ

1 января, 2021, 18:52

1 января враг открывал огонь под Авдеевкой, Новолуганским, Золотым-4 и Водяным

Об этом сообщила пресс-секретарь пресс-центра ООС, передает Еспресо.TV.

В течение текущих суток, 1 января, в большинстве районов ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Несмотря на относительное затишье в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности ОТУ "Восток", враг неоднократно открывал огонь неподалеку от Авдеевки. "Здесь противник применил против наших защитников минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Также днем у Авдеевки по направлению населенного пункта Яковлевка был визуально обнаружен БПЛА противника типа "квадракоптер" с пересечением линии разграничения, который умелыми действиями наших воинов был сбит", - рассказала пресс-секретарь.

Поблизости от Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от н. п. Золотое-4, противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Новолуганского - стрелковое оружие.

"На многочисленные обстрелы противника украинские воины дали врагу адекватный ответ", - подчеркнули в штабе. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

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