В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1332 человека

1 января, 2021, 13:56

В столице 1 января лабораторно подтверждено 1332 случаев COVID-19

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

По информации Кличко, за сутки выздоровели 547 человек, умерло - 22 человека.

За сутки заболели 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, а также 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет. Кроме того, заболел 51 медик.

В столичные больницы госпитализированы 79 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев зафиксировано в Святошинском (302), Дарницком (195) и в Соломенском (174) районах.

Подтвержденных случаев пандемии на 1 января - 111 471. При этом преодолели болезнь 39403 жители столицы, летальных случаев зафиксировано 1919.