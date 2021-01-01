В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1332 человека
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.
По информации Кличко, за сутки выздоровели 547 человек, умерло - 22 человека.
За сутки заболели 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, а также 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет. Кроме того, заболел 51 медик.
В столичные больницы госпитализированы 79 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев зафиксировано в Святошинском (302), Дарницком (195) и в Соломенском (174) районах.
Подтвержденных случаев пандемии на 1 января - 111 471. При этом преодолели болезнь 39403 жители столицы, летальных случаев зафиксировано 1919.
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