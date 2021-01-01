 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки коронавирусом заболели 1332 человека

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1332 человека

В столице 1 января лабораторно подтверждено 1332 случаев COVID-19

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

По информации Кличко, за сутки выздоровели 547 человек, умерло - 22 человека.

За сутки заболели 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, а также 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет. Кроме того, заболел 51 медик.

В столичные больницы госпитализированы 79 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев зафиксировано в Святошинском (302), Дарницком (195) и в Соломенском (174) районах.

Подтвержденных случаев пандемии на 1 января - 111 471. При этом преодолели болезнь 39403 жители столицы, летальных случаев зафиксировано 1919.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 января, 2021 пятница

31 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать