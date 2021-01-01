В Киеве полиция задержала мошенника, который украл у 85-летней пенсионерки 130 тыс. грн на "лечение ее дочери"

1 января, 2021, 19:32

1 января полиция схватила мужчину с Луганщины, который рассказал пенсионерке, что ее дочери срочно нужны деньги на лечение, а при встрече вырвал их из рук старой женщины и скрылся

Об этом сообщает пресс-служба полиции города Киева.

Пенсионерка позвонила в полицию и рассказала, что ее ограбил мошенник. Она отметила, что злоумышленники позвонили ей на домашний телефон и представились дочерью. Фейковая дочь заявила, что попала в ДТП и срочно нуждается в деньгах.

Пенсионерка собрала 130 000 грн сбережений, сложила их в пакет, но попросила незнакомца, который пришел на улицу, где она жила, дать расписку в получении денег. Однако мужчина схватил пакет с деньгами и скрылся. Женщина сразу сообщила в полицию.

"В ходе отработки территории сотрудники уголовного розыска на остановке общественного транспорта заметили мужчину, похожего по описанию, и остановили его для проверки. В пакете, который он держал в руках, правоохранители обнаружили деньги потерпевшей", - отрапортовали правоохранители.

Задержанный оказался рецидивистом, объявленным в розыск. Аналогичное преступление он совершил ранее в Харькове.

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