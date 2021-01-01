В Киеве полиция задержала мошенника, который украл у 85-летней пенсионерки 130 тыс. грн на "лечение ее дочери"
Об этом сообщает пресс-служба полиции города Киева.
Пенсионерка позвонила в полицию и рассказала, что ее ограбил мошенник. Она отметила, что злоумышленники позвонили ей на домашний телефон и представились дочерью. Фейковая дочь заявила, что попала в ДТП и срочно нуждается в деньгах.
Пенсионерка собрала 130 000 грн сбережений, сложила их в пакет, но попросила незнакомца, который пришел на улицу, где она жила, дать расписку в получении денег. Однако мужчина схватил пакет с деньгами и скрылся. Женщина сразу сообщила в полицию.
"В ходе отработки территории сотрудники уголовного розыска на остановке общественного транспорта заметили мужчину, похожего по описанию, и остановили его для проверки. В пакете, который он держал в руках, правоохранители обнаружили деньги потерпевшей", - отрапортовали правоохранители.
Задержанный оказался рецидивистом, объявленным в розыск. Аналогичное преступление он совершил ранее в Харькове.
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