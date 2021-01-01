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Espreso.tvОбществоВ центре Киева усилили меры безопасности из-за традиционного факельного шествия к годовщине рождения Степана Бандеры, - полиция

В центре Киева усилили меры безопасности из-за традиционного факельного шествия к годовщине рождения Степана Бандеры, - полиция

Перед шествием к 112-й годовщине руководителя ОУН Степана Бандеры кинологи тщательно проверили маршрут на предмет возможной взрывчатки

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности в центре Киева, где запланировано проведение шествия", - говорится в сообщении.

Перед началом проведения мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных предметов или пакетов.

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Отмечается, что правоохранители будут сопровождать колонну по маршруту движения.

"Кроме этого, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками мероприятия превентивную профилактически-разъяснительную работу с целью предупреждения и недопущения любых правонарушений", - добавили в киевской полиции.

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