В центре Киева усилили меры безопасности из-за традиционного факельного шествия к годовщине рождения Степана Бандеры, - полиция
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности в центре Киева, где запланировано проведение шествия", - говорится в сообщении.
Перед началом проведения мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных предметов или пакетов.
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Отмечается, что правоохранители будут сопровождать колонну по маршруту движения.
"Кроме этого, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками мероприятия превентивную профилактически-разъяснительную работу с целью предупреждения и недопущения любых правонарушений", - добавили в киевской полиции.
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