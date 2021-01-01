В 2020 году гривна подешевела относительно доллара на 20%
1 января, 2021, 11:30
Курс гривны к доллару за год снизился на 19,3%
Об этом свидетельствуют данные НБУ .
Согласно данным Национального банка, по состоянию на 1 января 2020 курс гривны к доллару составлял 23,69 грн / $, а 31 декабря - 28,27 грн / $.
Отметим, что самый высокий курс гривны к доллару в прошлом году было зафиксировано с 1 по 7 января - 23,69 грн / $, а самый низкий - 4 ноября на уровне 28,6 грн / $.
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