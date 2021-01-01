В 2020 году гривна подешевела относительно доллара на 20%

1 января, 2021, 11:30

Курс гривны к доллару за год снизился на 19,3%

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

Согласно данным Национального банка, по состоянию на 1 января 2020 курс гривны к доллару составлял 23,69 грн / $, а 31 декабря - 28,27 грн / $.

Отметим, что самый высокий курс гривны к доллару в прошлом году было зафиксировано с 1 по 7 января - 23,69 грн / $, а самый низкий - 4 ноября на уровне 28,6 грн / $.