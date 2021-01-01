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Espreso.tvОбществоУкрэксимбанк предоставил гарантии на строительство трех АН-178 для ВСУ

Укрэксимбанк предоставил гарантии на строительство трех АН-178 для ВСУ


фото: Антонов
31 декабря государственный Укрэксимбанк предоставил гарантии на строительство трех транспортных самолетов Ан-178 для нужд Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в Facebook.

"Вчера, аккурат под елку, наконец завершили подписанием соглашения - предоставления кредита под государственные гарантии между Укрэксимбанком и "Антоновым" на строительство 3 самолетов Ан-178 для нужд МОУ", - рассказал нардеп.

  • Напомним, 29 декабря подписан меморандум между Министерством обороны и Государственным предприятием "Антонов" относительно строительства самолетов для нужд ВСУ

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