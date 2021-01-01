Ученые исследуют сигнал с ближайшей к нам системы Альфа Центавра: подозревают искусственное происхождение с экзопланеты земного типа, - ВВС

1 января, 2021, 20:28

На фоне новости о предстоящем отчете о уникальном сигнале, уловленном одним из крупнейших радиотелескопов мира в 2019 году в Австралии, который, как предполагают, мог быть направлен с экзопланеты Проксима Центавра b, в ВВС решили рассказать что к чему

Об этом рассказывает украинская служба ВВС.

В 2019 году радиотелескоп обсерваории Паркс в Новом Южном Уэльсе уловил уникальный по частоте сигнал, исследования которого по информации Guardian вскоре опубликуют.

Рассматривают версию, что сигнал радиоволны пришел с экзопланеты Проксима Центавра b в системе Альфа Центавра. Новооткрытая планета расположена в 4,2 светового года от нас. Проксиму b оценивают как суперземлю - она ​​ориентировочно в 1,27 массивнее нашей планеты. Ученые предполагают существование там жидкой воды и твердую поверхность планеты. На сегодня есть проект, как достичь Проксимы Центавра b 20 лет, имея корабли, способные развивать 20% от скорости света. Это инициатива Breakthrough Starshot, которая планирует разработать флот кораблей на космических парусах, которые будут двигаться по лазерному лучу.

"Это был сигнал, который появился один раз и никогда не повторялся. Он имел частоту, которую излучают наземные устройства, такие как спутники и корабли", - пояснила BBC Mundo Мар Гомес, доктор физических наук Мадридского университета Комплутенсе.

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Проект Breakthrough Listen, посвященный наблюдению и анализу признаков жизни во Вселенной, также работает над исследованием сигнала. Это - фонд с бюджетом в $ 100 млн, который на момент запуска в 2015 году поддерживал Хокинг. В Guardian завили, что эта инициатива вскоре расскажет, что же за сигнал уловили в Австралии.

В то же время, госпожа Гомес отмечает, что сейчас научная сообщество не распространяет информацию по исследованию сигнала, который мог поступить с Проксима Центавра b.

"Тот факт, что любая форма жизни может существовать и ее можно найти, позволит нам знать о своем собственном происхождении и то, как может развиваться жизнь. По сути, это ключевой вопрос нашего существования", - подытожила исследовательница.