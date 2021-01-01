Соглашение о свободной торговле между Украиной и Великобританией вступила в действие

1 января, 2021, 11:55

С 1 января вступило в действие соглашение о свободной торговле между Украиной и Великобританией

Об этом сообщила пресс служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, документ предоставит свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции, а с 2023 будет либерализован еще 2%.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, важным было не только подписать соглашение с Великобританией, но и согласовать это с Европейским Союзом, учитывая подписанное ранее соглашение об ассоциации. При этом удалось достичь хороших результатов, ведь показатели торговли с ЕС не были изменены.

Отмечается, что соглашение улучшит баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Британией, обеспечит выгодные условия сотрудничества с украинским бизнесом.

В Пресс-служба добавили, что сейчас Минэкономики проводит подготовку к новым соглашениям с Тунисом, Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Кроме того, Украина расширяет возможности для преференциального экспорта товаров на рынки ЕС, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Грузии в рамках Региональной конвенции "ПанЕвроМед".

Напомним, 16 декабря Верховная Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле между Украиной и Великобританией.