С начала нового года оккупанты шесть раз нарушили "перемирие" на Донбассе

1 января, 2021, 09:58

С начала суток, 1 января, в районе операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов

Об этом в Facebook сообщила пресс служба Операции объединенных сил (ООС).

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Авдеевка, збойни формирования РФ трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяная на Приазовье враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник открыл в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганское - из стрелкового оружия.

В Пресс-служба заметили, что на обстрелы противника украинские защитники предоставили адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди бойцов Объединенных сил нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Кроме того, в пресс служба отметили, что за прошедшие сутки, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Все нарушения ворок совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, вблизи населенного пункта Старогнатовка, российские вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино - из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета. В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, а рядом с Талаковка - с подствольных гранатометов.

Указывается. что обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений не было.