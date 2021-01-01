"Начали пристреливаться": штаб ООС показал воронки, образованные от обстрела наших позиций русскими в новогоднюю ночь. ВИДЕО

1 января, 2021, 21:08

По словам украинских военных, с декабря россияне пристреливаются к позициям под Водяным

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В Новогоднюю ночь российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи Водяного", - говорится в комментарии к видео.

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Украинский воин рассказывает на видео, что враг "поздравил" с Новым годом наши позиции по московскому времени: в 23:00 на соседнюю с ним позицию "прилетело" 4 мины калибра 120 мм. Еще 4 мины россияне выстрелили в начале первого по киевскому времени.

"Сейчас это началось гораздо чаще. Буквально с начала декабря ... Сначала они стреляли хаотично, то есть в поле, вдали от наших позиций. Сейчас начали пристреливаться", - отметил украинский защитник.