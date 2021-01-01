Поздравил письмом: Ким Чен Ын впервые не выступил по телевидению по случаю Нового года

1 января, 2021, 14:54

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал новогоднее поздравление населению в коротком письме вместо традиционного обращения по телевидению

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap .

Согласно сообщению, глава КНДР пожелал всем семьям в стране счастья и крепкого здоровья. Он также пообещал упорно работать в новом году. Ким Чен Ын также поблагодарил за поддержку партии в "тяжелые времена".

В издании отметили, что это первое подобное обращение Ким Чен Ына с 2011 года, когда он занял место своего отца Ким Чен Ира. Также это стало первым случаем, когда лидер Северной Кореи поздравил своих людей с Новым годом после 1995 года.