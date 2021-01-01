Парламент Беларуси разрешил местным властям взимать деньги за выезд из страны

1 января, 2021, 16:32

С 1 января 2021 года местная власть в Беларуси может вводить сбор за выезд из страны на автомобиле в размере 87 белорусских рублей

Об этом сообщает "Еврорадио".

Соответствующее решение закреплено законом "Об изменении Налогового кодекса", который был обнародован на Национальном правовом интернет-портале в первый день года.

"С 1 января 2021-го и до 1 января 2023 года областные советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска", - говорится в документе.

Свое решение власти страны объясняют необходимостью привлечения новых средств для "принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19".

Плательщиками сбора признаются водители транспортных средств максимальной массой до 5 тонн и не более чем с 8 местами для сидения помимо водителя.

Ставки сбора будут устанавливаться областными советами депутатов в пределах трех базовых величин (87 белорусских рублей или более $33,7, - ред.) за пересечение границы одним транспортным средством независимо от количества пассажиров в этом автомобиле.

В то же время отмечается, что при отсутствии соответствующего решения со стороны местных депутатов ставка сбора на выезд из страны будет считаться равной нулю.

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