Ляшко: если вакцина Sinovac не пройдет финальную стадию клинических испытаний, Украине вернут деньги в полном объеме

1 января, 2021, 12:53

Если вакцина компании Sinovac Biontech от COVID-19, на закупку которой Украина заключила соглашение, не пройдет финальную стадию клинических испытаний, Украине вернут деньги в полном объеме

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал в эфире Общественного радио .

"Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы уже сейчас будем получать эту вакцину. Это произойдет только после ее регистрации, завершения исследований. В случае если она не будет завершена до времени, которое определено в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Все риски нивелированы", - сказал Ляшко.

Так, по его словам, вакцины компании Pfizer и Moderna также находились на третьей стадии клиничинх исследований, когда большинство стран заключали контракты на их поставки.

Он добавил, что за первую партию на 1 млн 900 доз Украина оплатила за счет 2020 года, а дальше ведутся переговоры по бюджету 2021 года.

"Переговоры ведутся со многими производителями вакцин, в частности, речь идет о поставках вакцины Astra Zeneca", - отметил Ляшко.

Он добавил, что люди, которые не входят в группу первой очереди прививки от COVID-19, не смогут пока приобрести вакцину.

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