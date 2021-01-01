Главой ОБСЕ в 2021 году стала представительница Швеции
Об этом пишет Европейская правда .
Согласно сообщению, за ротационным принципом, на 2021 главой ОБСЕ стала руководитель Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде.
Свою подробную программу и приоритеты шведское председательство представит в Вене 14 января, но, по информации источников "Европейской правды", развитие событий, связанных с российской агрессией против Украины, будет одним из приоритетов.
В издании напомнили, что в декабре, выступая на министерской встрече ОБСЕ перед вступлением новых полномочий Анн Линде отдельно отметила этом, вспомнив не только о Донбассе, но и о Крыме.
"Как председательства мы будем основываться на упорных усилиях наших предшественников в поиске устойчивого решения конфликта, которое должно полностью соответствовать принципам суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах, то есть включая Крым и Севастополь", - цитирует ЕП слова Линде.
В издании отметили, что в предыдущие годы новые руководители ОБСЕ в первые дни года непременно посещали Украину, в том числе линию разграничения в Донбассе. О таких планах Линде не сообщалось, что, впрочем, может объясняться пандемическим ограничениями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb