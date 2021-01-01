Главой ОБСЕ в 2021 году стала представительница Швеции

1 января, 2021, 10:48

Швеция 1 января стала председательствующей страной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сроком на один год

Об этом пишет Европейская правда .

Согласно сообщению, за ротационным принципом, на 2021 главой ОБСЕ стала руководитель Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде.

Свою подробную программу и приоритеты шведское председательство представит в Вене 14 января, но, по информации источников "Европейской правды", развитие событий, связанных с российской агрессией против Украины, будет одним из приоритетов.

В издании напомнили, что в декабре, выступая на министерской встрече ОБСЕ перед вступлением новых полномочий Анн Линде отдельно отметила этом, вспомнив не только о Донбассе, но и о Крыме.

"Как председательства мы будем основываться на упорных усилиях наших предшественников в поиске устойчивого решения конфликта, которое должно полностью соответствовать принципам суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах, то есть включая Крым и Севастополь", - цитирует ЕП слова Линде.

В издании отметили, что в предыдущие годы новые руководители ОБСЕ в первые дни года непременно посещали Украину, в том числе линию разграничения в Донбассе. О таких планах Линде не сообщалось, что, впрочем, может объясняться пандемическим ограничениями.