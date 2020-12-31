Взрывчатку подложили также под квартиру родителей жены Шабунина, - активист
Об этом Шабунин написал в Facebook.
"Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы, но и в Борщаговскую квартиру родителей жены. Полиция, похоже, все девять этажей эвакуировали, пока взрывотехники работали. Жду официального сообщения полиции с деталями ", - написал Шабунин.
Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы https://bit.ly/3pCGcDc, но и борщаговскую квартиру родителей ...Опубликовано Vitaliy Shabunin четвергу, 31 Декабря 2020
30 декабря возле квартиры матери Шабунина в Ровно было обнаружено 2 предмета, похожие на гранаты и пластиковую коробку, перемотанную скотчем.
По предварительным данным прокуратуры, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено . Однако, полиция писала, что взрывчатка была найдена .
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