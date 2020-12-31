Взрывчатку подложили также под квартиру родителей жены Шабунина, - активист

31 декабря, 2020, 13:33

Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин говорит, что взрывное устройство подложили не только его матери, но и родителям жены

Об этом Шабунин написал в Facebook.

"Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы, но и в Борщаговскую квартиру родителей жены. Полиция, похоже, все девять этажей эвакуировали, пока взрывотехники работали. Жду официального сообщения полиции с деталями ", - написал Шабунин.

Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы https://bit.ly/3pCGcDc, но и борщаговскую квартиру родителей ... Опубликовано Vitaliy Shabunin четвергу, 31 Декабря 2020

30 декабря возле квартиры матери Шабунина в Ровно было обнаружено 2 предмета, похожие на гранаты и пластиковую коробку, перемотанную скотчем.

По предварительным данным прокуратуры, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено . Однако, полиция писала, что взрывчатка была найдена .