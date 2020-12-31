Временным премьером Молдовы стал министр иностранных дел Чоко

31 декабря, 2020, 15:34

Президент Молдовы Мая Санду назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра страны

Соответствующий указ 31 декабря подписал президенткой Мая Санду, сообщает News Maker.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чоко стал и.о. премьер-министра страны.

Предыдущий премьер-министр Ион Кику объявил об отставке. Он пояснил, что это было необходимо, чтобы создать условия для роспуска парламента и назначения досрочных выборов.

По законодательству Молдовы президент должен назначить исполняющим обязанности премьера кого-то из состава министров.

Напомним, президент Молдовы Мая Санду через несколько дней предложит роспуск молдавского парламента.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb