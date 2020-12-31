Временным премьером Молдовы стал министр иностранных дел Чоко
31 декабря, 2020, 15:34
Президент Молдовы Мая Санду назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра страны
Соответствующий указ 31 декабря подписал президенткой Мая Санду, сообщает News Maker.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чоко стал и.о. премьер-министра страны.
Предыдущий премьер-министр Ион Кику объявил об отставке. Он пояснил, что это было необходимо, чтобы создать условия для роспуска парламента и назначения досрочных выборов.
По законодательству Молдовы президент должен назначить исполняющим обязанности премьера кого-то из состава министров.
- Напомним, президент Молдовы Мая Санду через несколько дней предложит роспуск молдавского парламента.
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