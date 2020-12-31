Во Львове изготовили главный Дидух рекордной высотой

31 декабря, 2020, 22:03

Во Львове уже изготовили четырехметровой рождественский дидух

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Уже несколько лет львовский главный дидух - это произведение мастеров Музея народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого. В этом году он имеет свои особенности: его высота - около 4 метров, а состоит он из 120 маленьких дидухов", - говорится в сообщении.

Предыдущие дидухи достигали 3 метров.

Торжественный вынос дидуха традиционно состоится 6 января в 12:00 на площади Яворского.

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