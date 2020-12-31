Во Львове изготовили главный Дидух рекордной высотой
31 декабря, 2020, 22:03
Во Львове уже изготовили четырехметровой рождественский дидух
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"Уже несколько лет львовский главный дидух - это произведение мастеров Музея народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого. В этом году он имеет свои особенности: его высота - около 4 метров, а состоит он из 120 маленьких дидухов", - говорится в сообщении.
Предыдущие дидухи достигали 3 метров.
Торжественный вынос дидуха традиционно состоится 6 января в 12:00 на площади Яворского.
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