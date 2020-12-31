Во Франции от COVID-19 умер киноактер и театральный режиссер Робер Оссейн

Об этом сообщают парижские СМИ, передает Интерфакс-Украина.

Актер известен своим участием в фильмах "Анжелика - маркиза ангелов", "Набережная блондинок", "Круги под глазами".

О смерти Робера Оссейна объявила его семья. Актер умер через несколько часов после своего дня рождения, а причиной его смерти стал коронавирус.

Оссейн, имевший азербайджанские корни, с детства хорошо говорил по-русски.

Наибольший успех в кино он имел в роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизациях романов об Анжелике.

Во Франции Оссейн был хорошо известен и как театральный режиссер.

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