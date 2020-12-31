Венгрия не будет закупать российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V"
Об этом сообщает Reuters .
"Россия не имеет достаточных производственных мощностей (для изготовления достаточного количества вакцин). Мы рады принять участие в испытаниях (препарата), но массово вакцины могут поступить именно по закупкам в рамках ЕС или из Китая", - сказал руководитель офиса венгерского премьера Ґерґели гуляш.
По словам главы администрации премьер-министра страны Виктора Орбана, Венгрия будет закупать вакцины от коронавируса через механизм закупок Евросоюза или непосредственно в Китае.
Отмечается, что страна участвовала в российских испытаниях, а также стала одним из первых получателей небольших партий российской вакцины "Спутник V".
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