Венгрия не будет закупать российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V"

Об этом сообщает Reuters .

"Россия не имеет достаточных производственных мощностей (для изготовления достаточного количества вакцин). Мы рады принять участие в испытаниях (препарата), но массово вакцины могут поступить именно по закупкам в рамках ЕС или из Китая", - сказал руководитель офиса венгерского премьера Ґерґели гуляш.

По словам главы администрации премьер-министра страны Виктора Орбана, Венгрия будет закупать вакцины от коронавируса через механизм закупок Евросоюза или непосредственно в Китае.