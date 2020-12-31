 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВенгрия не будет закупать российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V"

Венгрия не будет закупать российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V"

Правительство Венгрии не будет закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

Об этом сообщает Reuters .

"Россия не имеет достаточных производственных мощностей (для изготовления достаточного количества вакцин). Мы рады принять участие в испытаниях (препарата), но массово вакцины могут поступить именно по закупкам в рамках ЕС или из Китая", - сказал руководитель офиса венгерского премьера Ґерґели гуляш.

По словам главы администрации премьер-министра страны Виктора Орбана, Венгрия будет закупать вакцины от коронавируса через механизм закупок Евросоюза или непосредственно в Китае.

Отмечается, что страна участвовала в российских испытаниях, а также стала одним из первых получателей небольших партий российской вакцины "Спутник V".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать