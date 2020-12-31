Вакцины от COVID-19, приобретенные за бюджетные средства, будут бесплатными для украинцев, - Степанов

31 декабря, 2020, 11:36

Вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, приобретенные за средства государственного бюджета, будут бесплатными для украинцев

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Эспрессо.TV.

"Все вакцины, все без исключения вакцины, которые покупают за государственные средства, будут бесплатны для всех украинцев", - сказал Степанов.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в Украине разработали дорожную карту по иммунопрофилактике , которая предусматривает пять этапов вакцинации населения от COVID-19 по два раунда каждый.