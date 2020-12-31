В Украине с 1 января подорожает оформление биометрических паспортов

31 декабря, 2020, 14:34

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" с 1 января 2021 года изменяет стоимость бланков биометрических документов

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Паспорт гражданина Украины в форме карточки с 1 января можно будет оформить:

до 20 рабочих дней - за 363 гривны вместо 345

до 10 рабочих дней - за 489 грн вместо 471.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу с 1 января можно будет оформить:

до 20 рабочих дней - за 694 гривны вместо 682 грн

до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований - 1046 грн вместо 1034 гривен.

Вид на жительство с 1 января можно оформить:

до 15 рабочих дней - за 915 грн вместо 891.

Вид на жительство с 1 января можно оформить:

до 15 рабочих дней - за 752 гривны вместо 728.

При этом граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря, получат документы по старой цене.