В Украине с 1 января подорожает оформление биометрических паспортов
Об этом сообщает Государственная миграционная служба.
Паспорт гражданина Украины в форме карточки с 1 января можно будет оформить:
до 20 рабочих дней - за 363 гривны вместо 345
до 10 рабочих дней - за 489 грн вместо 471.
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу с 1 января можно будет оформить:
до 20 рабочих дней - за 694 гривны вместо 682 грн
до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований - 1046 грн вместо 1034 гривен.
Вид на жительство с 1 января можно оформить:
до 15 рабочих дней - за 915 грн вместо 891.
Вид на жительство с 1 января можно оформить:
до 15 рабочих дней - за 752 гривны вместо 728.
При этом граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря, получат документы по старой цене.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb