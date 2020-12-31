В Украине прибыло 225 тыс. COVID-тестов на антиген

Об этом ГП "Медзакупки Украины" сообщил на странице в Facebook.

"225 тыс экспресс-тестов, после прохождения процедуры растаможки, будут доставлены на склад в Киеве. В дальнейшем они будут отправлены в регионы как можно быстрее, в соответствии с приказом о распределении МЗ Украины. Поставка следующей партии тестов ожидается в начале января 2021 года", - говорится в сообщении .

Украина закупила тесты производства южнокорейской компании SD Biosensor. В госпредприятии отметили, что эти тесты соответствуют требованиям преквалификации Всемирной организации здравоохранения и/или FDA, что было одним из требований к товару.

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