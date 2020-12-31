В США обнаружили второй случай нового типа коронавируса

31 декабря, 2020, 09:05

Власти штата Калифорния (США) объявила о втором подтвержденном случае в стране нового варианта коронавируса

Об этом сообщает Голос Америки .

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил об инфекции, обнаруженной в южной Калифорнии, во время разговора с доктором Энтони Фаучи, главой Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

"Не думаю, что Калифорния должна считать это неожиданностью. Этого следовало ожидать", - сказал Фаучи.

Ньюсом не сообщила никаких подробностей о зараженном человеке.

Объявление было сделано через 24 часа после сообщения о первом зарегистрированном случае заражения новым штаммом COVID-19 в Колорадо. В среду зараженный человек был идентифицирован как национальный гвардеец штата Колорадо, которого отправили помогать в доме престарелых, борющемся со вспышкой коронавируса. Представители служб здравоохранения заявили, что новый вариант вируса может быть обнаружен у еще одного нацгвардейца.

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