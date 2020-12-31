Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому крымский санаторий "Родина" в Гаспре (Ялта) передается в федеральную собственность. Функции и полномочия учредителя санатория будет осуществлять Следственный комитет России", - говорится в сообщении.

В распоряжении говорится, что с предложением о передаче ялтинского санатория в федеральную собственность под учредительство следом РФ с переименованием в "федеральное государственное унитарное предприятие "Санаторий "Родина" обратились так называемый глава Крыма и Следственный комитет РФ. Отмечается, что задачей учреждения будет санаторно-курортное обеспечение сотрудников, служащих, работников и пенсионеров следкома, членов их семей, а также родственников погибших сотрудников.

До аннексии Крыма санаторий назывался "Украина".

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