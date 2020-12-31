В Киеве в новогоднюю ночь возобновят работу фонарей на Шулявском мосту

31 декабря, 2020, 21:46

В ночь с 31 декабря на 1 января на Шулявском путепроводе, где недавно упали фонари, восстановят освещение

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В ночь с 31 декабря на 1 января сеть наружного освещения будет работать в штатном режими. Работы по установлению опор освещения, восстановление контактной сети троллейбуса и сети наружного освещения выполнены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств за свой счет", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что специалисты Научно-исследовательского института строительных конструкций и генпроектувальникы дополнительно проверили расчеты несущей способности конструкций оснований опор освещения и подтвердили, что были некачественно выполнены сварочные швы основ опор освещения на заводе-изготовителе. Брак указанных конструкций устранены, а заводу-изготовителю конструкций оснований опор освещения выдвинута претензия.

Напомним, 15 декабря на Шулявском мосту упали фонари.

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